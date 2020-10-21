В Челябинскую область до конца года доставят три тысяч доз вакцины от коронавируса

Вчера, 09:44 Категория: Медицина

248

0

Об этом вчера на онлайн пресс-конференции сообщила первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт. Она также отметила, что вакцинировать в первую очередь планируется медиков и учителей.

– Соглашение на три тысячи доз нами подписано с министерством здравоохранения РФ. По мере производства сроки поставки вакцины в регион могут сократиться, но само соглашение – до 31 декабря, – сказала Ирина Альфредовна.

В приоритетном порядке будут добровольно вакцинироваться медицинские работники и педагоги.

По данным областного минздрава, на утро 22 октября в регионе подтверждено 18 975 случаев заражения коронавирусом (плюс 123 новых случая). Лечение продолжают 3 936 человек. Всего 14 409 пациентов выздоровели и выписаны из больниц.