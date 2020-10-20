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Первый заместитель губернатора Ирина Гехт анонсировала работу телемедицины и рассказала, почему из аптек исчезли некоторые противовирусные препараты и антибиотики

Сегодня, 11:39 Категория: Медицина
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Ожидается, что система будет запущена в работу уже через две недели. Об этом Ирина Гехт сообщила вчера, 19 октября, на пресс-конференции по теме коронавируса.

 

В ближайшее время будет разгружен телефон горячей линии минздрава. На неё в настоящее время поступает около 400 звонков в сутки. И сейчас идёт тестирование ещё одного номера, который будет задействован для маршрутизации обращений.

 

– Новая линия поможет в тех случаях, когда человек не может дозвониться до медорганизации. То есть идёт маршрутизация на единый номер, и пациент переключается на ту медицинскую организацию, до которой не мог дозвониться, – отметила Ирина Гехт.

 

Первый вице-губернатор прокомментировала и ситуацию с лекарственным обеспечением больных ковидом-19:

 

– Семь тысяч доз арбидола отгружено в аптечную сеть областного аптечного склада, в ближайшее время ещё появятся антибиотики для лечения пневмоний. Мы держим руку на пульсе. Задержка произошла из-за перехода на обязательную систему маркировки лекарств: многие заводы находятся в процесс сертификации и получения этой маркировки, что и вызвало перебои с поставками лекарств по всей стране. Завтра будем встречаться с коммерческими аптеками.  

 

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Теги: Челябинская область Ирина Гехт аптеки телемедицина

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