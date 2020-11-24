Губернатор Челябинской области Алексей Текслер на заседании оперативного штаба заявил о начале вакцинации южноуральцев от COVID-19

Сегодня, 12:11 Категория: Медицина

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Первая крупная партия вакцины от коронавируса придет в регион в начале декабря текущего года.

Определены группы риска, кому в первую очередь будут ставить вакцину:

-медицинские и социальные работники;

-учителя школ;

-преподаватели вузов и средне-специальных учреждений;

-сотрудники полиции.

Правительство Челябинской области заключило соглашение с Минздравом РФ о поставке в наш регион первой партии вакцины – 3 тысячи штук, а также определили медицинские организации, в которых будет проходить вакцинация. Это 69 учреждений: районные, городские, областные клиники.

В ходе заседания оперативного штаба Алексей Текслер дал поручение Минздраву проверить готовность к вакцинации всех организаций, участвующих в этом процессе.

Ещё один важный вопрос – обеспечение лекарственными препаратами для амбулаторного лечения.

Губернатор поручил Министерству здравоохранения обеспечить наличие необходимого объема медикаментов.

– Важнейшая задача – это наличие необходимого объема медикаментов, плюс надо уже заниматься обеспечением медикаментов на начало следующего года, особенно на январь. До конца года по многим позициям мы обеспечены, но этого не достаточно, учитывая, что январь – месяц праздничный, нужно заранее подготовиться к этому процессу, – Алексей Текслер.