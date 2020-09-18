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В Челябинскую область поступила первая партия вакцины от коронавируса

Вчера, 16:47 Категория: Медицина
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Как сообщается на сайте 1obl.ru, в Челябинскую область поступила первая партия вакцины от коронавируса. Напомним, препарат разработан российскими учёными. Прививка ставится по желанию. Данная партия будет использована для добровольной вакцинации медицинских работников и разойдётся по трём крупным муниципалитетам Челябинской области: Челябинск, Магнитогорск и Миасс.
Иммунизация обеспечит дополнительную защиту медиков от возможного инфицирования и поможет избежать тяжёлых последствий, ведь врачи постоянно находятся в группе риска, помогая пациентам в лечении COVID-19.

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Теги: Кыштым Прививка от коронавируса Первый областной Добровольная вакцинация

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