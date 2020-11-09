В Челябинской области врачам начнут по-новому начислять доплаты за ковидных пациентов

Вчера, 22:53 Категория: Медицина

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Об этом сегодня, 9 ноября, сообщила первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт. По словам Ирины Альфредовны, теперь медикам, работающим с заражёнными новой коронавирусной инфекцией, будут положены не конкретные доплаты за факт работы с такими пациентами, а выплаты за каждую отработанную смену.

– Это уже будет не доплата к заработной плате, как раньше, речь будет идти о социальной выплате. Осуществляться она будет через фонд социального страхования, – пояснила Ирина Гехт. – То есть медицинские организации будут передавать в ФСС соответствующие реестры, и там будет назначаться эта выплата. Отличие в том, что выплата не учитывается при расчёте отпускных и различных выходных пособий, в том числе при увольнении. Далее принципиальное отличие – что расчёт идёт по сменам.

По словам вице-губернатора, в новой системе оплаты есть «элемент социальной справедливости».

– Люди, которые работали на нескольких ставках или по совместительству, теперь имеют возможность, отрабатывая большее количество смен, получать больше. Были и те, кто, зайдя один раз на смену, проконсультировав (это больше касалось узких специалистов), получали такую же выплату, как и специалисты, работающие непосредственно на госпитальной базе, – объяснила она. – По амбулаторно-поликлиническому звену и скорой помощи расчёт будет также вестись посменно, но при условии, что в эту смену будет выявлен и подтвержден по ПЦР больной ковидом. Мы этот вопрос уже обсуждаем, чтобы эту технологию наладить.

Министр здравоохранения Челябинской области Юрий Семёнов добавил, что от регионального минздрава, возможно, будут внесены предложения по доплатам сотрудникам службы скорой помощи.

На новые доплаты смогут рассчитывать и сотрудники патологоанатомических бюро.