Новая областная инфекционная больница готова к приёму пациентов

Сегодня, 10:23 Категория: Медицина

291

0

Первые больные COVID-19 поступят на базу медицинского учреждения уже сегодня, 12 ноября.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер и первый заместитель министра здравоохранения Российской Федерации Игорь Каграманян накануне открытия посетили ковидный госпиталь, проверили его готовность к запуску и пообщались с врачами, которые будут работать в медучреждении.

– У нас сейчас больница укомплектована, численность медперсонала составлет около 300 человек. Большая часть – сотрудники нашей крупнейшей областной больницы №3, где-то одна треть – это тот персонал, который был привлечён из других баз. Есть и те, кто уходил из медицины и, увидев эту больницу, вернулись в здравоохранение, мы тоже этому очень рады, потому что условия позволяют такие решения принимать. Даже студенты-ординаторы старших курсов медицинского университета работают. Мы мобилизовали серьёзные ресурсы, – сказал Алексей Текслер.

– Без преувеличения могу сказать, что Алексей Текслер, губернатор Челябинской области очень оперативно принял решение. Доктора, средний медперсонал говорят о том, что учтены все современные технологии с точки зрения оказания качественной медпомощи нашим пациентам и, что очень важно, безопасности как для пациентов, так и для самих медработников. Учтены разного рода уроки текущей эпидемической ситуации, вы видите, лепестковая система позволяет полностью изолировать потоки. Прекрасная операционная система, ведь у пациентов и с коронавирусной, и с любой другой инфекцией могут возникнуть состояния, когда потребуется и хирургическое вмешательство. И здесь есть все условия для этого. Очень важно, что оперативно и качественно сформирован штат медицинских работников по ключевым специальностям. Хороший современный проект, уверен, он будет тиражироваться и в других регионах страны в случае необходимости, – отметил Игорь Каграманян.

Новую инфекционную больницу построили в рекордные сроки: 74 дня понадобилось, чтобы возвести 11 корпусов и благоустроить территорию.

Коечный фонд учреждения в штатном режиме составляет 100 коек для оказания медицинской помощи пациентам с инфекционными заболеваниями: 82 койки в индивидуальных палатных боксах и 18 коек в реанимационных боксах. При необходимости мощность больницы может быть увеличена почти до 500 коек.

В новую больницу закуплено современное медицинское оборудование, в операционном блоке установлен компьютерный томограф. Сформировано штатное расписание.

Открытие нового инфекционного центра позволит значительно разгрузить уже перепрофилированные медицинские организации и сконцентрировать высококвалифицированную помощь с соблюдением всех стандартов и использованием новейшего медицинского оборудования.