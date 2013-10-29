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В Кыштыме на базе центральной городской больницы откроется отделение паллиативной помощи

Автор: КР от Сегодня, 11:26 Категория: Медицина

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Кыштымская центральная городская больница имени А. П. Силаева станет первой на севере Челябинской области, где уже к концу этого года откроется отделение паллиативной помощи. Здесь будут проводить терапию для пациентов с тяжёлыми стадиями онкологических и невралгических заболеваний.

 

Как сказал сайту «КР» и. о. главного врача больницы Игорь Усков, уже поступило оборудование для оснащения нового отделения. Кресла-каталки, кушетки, специальные холодильники – всё это приобретено за счёт средств областного бюджета. На подходе – функциональные кровати.

 

Отделение паллиативной помощи рассчитано на четыре койки, которые будут работать круглосуточно. Врач Антон Мартыненко уже прошёл обучение по оказанию паллиативной помощи. Сейчас молодой хирург учится ещё и на онколога.

 

В новом отделении будет свой пост. Кыштымская больница уже получила лицензию на койки сестринского ухода. Сейчас оформляются документы на лицензирование самого отделения. Оно разместится на втором этаже лечебного терапевтического корпуса и откроется к концу этого года.

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разместится на втором этаже лечебного терапевтического корпуса
Это, конечно важно и нужно, но когда же в поликлинике будут врачи (грамотные терапевты в первую очередь) и порядок?
 
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