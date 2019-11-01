В Челябинской области увеличится финансирование здравоохранения

Автор: КР от Сегодня, 11:30 Категория: Медицина

Об этом сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер в своём интервью государственной телерадиокомпании «Южный Урал».

Объём денег, выделяемых на здравоохранение, увеличится на 18 процентов, то есть на три миллиарда рублей.

Сейчас ситуация в медицинской сфере Челябинской области остаётся непростой. Это касается состояния зданий больниц и поликлиник, оборудования и укомплектованности кадрами. По статистике из 700 выпускников вузов идут работать по специальности только 200.

– У нас новый министр здравоохранения Челябинской области, сейчас происходит смена руководителя территориального отделения Фонда обязательного медицинского страхования. Идёт большая смена руководителей, отвечающих за это направление, экономить на нём мы не будем, – сказал Алексей Леонидович.

Отметим, что новым руководителем челябинского фонда медицинского страхования станет Агата Ткачева. Об этом сообщает «Эхо Москвы». Её кандидатуру предложил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

С 2016 года и до настоящего времени Ткачёва возглавляла городскую клиническую больницу № 8 Челябинска. Ранее руководила ГКБ № 5. В 2013-2015 годах работала первым заместителем министра здравоохранения Челябинской области. В предыдущие годы курировала лечебную работу в медучреждениях областного центра.