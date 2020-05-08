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В городе Касли будут принимать пациентов, выздоравливающих от COVID-19

Сегодня, 10:43 Категория: Медицина
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Районная больница города Касли вошла в перечень медучреждений для оказания помощи пациентам, которые заразились коронавирусной инфекцией. В больнице подготовят госпитальную базу на 110 коек и будут долечивать пациентов при вирусной пневмонии, только после того, как придут в норму биохимические анализы, улучшится рентгенологическая картина.


Как сообщает пресс-служба Каслинского муниципального района, больницу проинспектировал заместитель министра здравоохранения Челябинской области Евгений Ванин. В восьми муниципалитетах региона подготовят ещё 15 таких госпитальных баз на 2435 коек.

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Теги: Кыштым Касли коронавирус

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