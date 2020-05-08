В городе Касли будут принимать пациентов, выздоравливающих от COVID-19

Сегодня, 10:43 Категория: Медицина

154

0

Районная больница города Касли вошла в перечень медучреждений для оказания помощи пациентам, которые заразились коронавирусной инфекцией. В больнице подготовят госпитальную базу на 110 коек и будут долечивать пациентов при вирусной пневмонии, только после того, как придут в норму биохимические анализы, улучшится рентгенологическая картина.



Как сообщает пресс-служба Каслинского муниципального района, больницу проинспектировал заместитель министра здравоохранения Челябинской области Евгений Ванин. В восьми муниципалитетах региона подготовят ещё 15 таких госпитальных баз на 2435 коек.