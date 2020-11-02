В Челябинской области завершилось строительство новой инфекционной больницы

Вчера, 13:36 Категория: Медицина

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер сообщил: «Первых пациентов новая инфекционная больница примет 12 ноября».

На Южном Урале завершилось строительство новой областной инфекционной больницы. Подрядчик ведёт пуско-наладочные работы, а также завершает благоустройство прилегающей территории. Губернатор Алексей Текслер побывал на объекте и проконтролировал готовность больницы для передачи её медикам.

– Степень готовности самих корпусов высокая, кое-где уже оборудование смонтировано, операционный зал практически готов, мебель во многих палатах уже стоит. Все внутренние коммуникации готовы, продолжаются работы по внешнему благоустройству. Остаются определённые работы и внутри помещений. Окончательный срок, который называют строители, – это 5 ноября, когда работы будут завершены и окончательно медики зайдут на объект. Первые больные по нашему графику должны появиться здесь 12 ноября, – говорит Алексей Текслер.

Строители вышли на финишную прямую, все корпуса достроены, завершены отделочные работы, монтаж внутренних инженерных систем, навигации по зданиям. Продолжается завоз мебели и оборудования, а также их установка. В сквере рядом с корпусами установили малые архитектурные формы.

Пятого ноября здание больницы будет окончательно передано медикам, а уже к 12 ноября в корпусах будут готовы принять первых пациентов с коронавирусной инфекцией.