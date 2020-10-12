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В Челябинской области речь о переводе школ на дистанционное обучение не идёт

Вчера, 18:19 Категория: Общество
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Об этом сегодня на пресс-конференции по видеосвязи по теме распространения COVID-19 в Челябинской области рассказала первый вице-губернатор Ирина Гехт.

 

По её словам, в настоящее время говорить о массовой заболеваемости среди педагогов южноуральских школ не приходится. Ирина Гехт подчеркнула, что правительство мониторит ситуацию и не видит вспышек заболеваний среди педагогов или учащихся.

 

– В конце октября школьники уйдут на каникулы. Думаю, это как раз будет время для разобщения тех цепочек, которые сложатся. В принципе, это тоже будет способствовать снижению ОРВИ в школьных коллективах, но сегодня говорить о том, что это носит массовый характер, не приходится. Переход на дистант мы тоже не планируем. Всё идёт в плановом режиме, школы в зависимости от конкретной ситуации принимают свои решения. Мы сегодня приняли решение о том, что эпидситуация позволяет продолжать учебный процесс, и он продолжается, – сказала Ирина Гехт.

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Теги: Челябинская область Ирина Гехт коронавирус школы дистанционное обучение

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