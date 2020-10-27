Логин

Пароль (Забыли?)

 Чужой компьютер
Или используйте:

Развернуть меню

В Челябинской области скорая помощь стала быстрее приезжать к пациентам, которым требуется КТ

Вчера, 19:56 Категория: Медицина
163
0

Об этом сегодня, 28 октября, сообщила на онлайн пресс-конференции первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт. В среднем, по её словам, медики приезжают за час и 26 минут.

 

За минувшие сутки в регионе было проведено рекордное количество компьютерных томографий – 1 760. Ирина Альфредовна отметила, что таких цифр удалось достичь благодаря отлаженной маршрутизации и записи на КТ.

 

– Раньше мы фиксировали, когда скорая медицинская помощь стояла по пять-семь часов у приёмно-сортировочных отделений. Сегодня, благодаря, в том числе и привлечению средств, самое максимальное время нахождения скорой медицинской помощи на приёмно-сортировочном — три часа. Среднее время сохраняется в районе часа, минимальное — 10 минут, такие данные првели в минздраве Челябинской области.

Поделиться публикацией

Теги: Челябинская область коронавирус Ирина Гехт министерство здравоохранения скорая помощь

Похожие публикации:

Заместитель губарнатора Челябинской области Ирина Гехт назвала число свободных коек в регионе для больных коронавирусом

В Челябинскую область до конца года доставят три тысяч доз вакцины от коронавируса

Первый заместитель губернатора Ирина Гехт анонсировала работу телемедицины и рассказала, почему из аптек исчезли некоторые противовирусные препараты и антибиотики

В Челябинской области возить южноуральцев на КТ будут, в том числе, и таксисты

В Челябинской области снижается количество госпитализаций пациентов с коронавирусной инфекцией

Комментарии:

Добавить