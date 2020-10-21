В Челябинской области завершается строительство новой инфекционной больницы

Вчера, 13:37 Категория: Медицина

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Строительство новой инфекционной больницы подходит к завершающей стадии, до сдачи объекта осталось чуть больше недели. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер вновь побывал на площадке и лично проконтролировал процесс возведения.

– В целом, в части стройки я удовлетворён. Впервые мы такой объект строим в такие сроки и на будущее – это тоже нам ориентир для строительной отрасли. Объект мы ждём. Нагрузка на медицину колоссальная, и специализированная больница, современнейшая, очень нужна и востребован, – сказал Алексей Текслер.

Строительная готовность больницы составляет порядка 90%:

– смонтированы все корпуса;

– подрядчик завершает отделочные работы; два корпуса, лечебный и реанимацию, медикам начнут передавать уже в ближайшие дни;

– завершается монтаж внутренних инженерных систем;

– продолжается благоустройство и асфальтирование дорог;

– завершается остекление и отделка металлокасетами фасадов;

– монтируются очистные сооружения;

– ведется монтаж наружной навигации;

– готовится помещение под компьютерный томограф.

Алексей Текслер, побывав на объекте, отметил, что работы идут в графике и больницу строители сдадут 1 ноября 2020 года. После чего в течение 7-10 дней объект передадут медикам (в это время проведут пуско-наладочные работы) и начнут принимать первых пациентов.