В Челябинской области завершается строительство новой инфекционной больницы
Вчера, 13:37 Категория: Медицина
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Строительство новой инфекционной больницы подходит к завершающей стадии, до сдачи объекта осталось чуть больше недели. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер вновь побывал на площадке и лично проконтролировал процесс возведения.
– В целом, в части стройки я удовлетворён. Впервые мы такой объект строим в такие сроки и на будущее – это тоже нам ориентир для строительной отрасли. Объект мы ждём. Нагрузка на медицину колоссальная, и специализированная больница, современнейшая, очень нужна и востребован, – сказал Алексей Текслер.
Строительная готовность больницы составляет порядка 90%:
– смонтированы все корпуса;
– подрядчик завершает отделочные работы; два корпуса, лечебный и реанимацию, медикам начнут передавать уже в ближайшие дни;
– завершается монтаж внутренних инженерных систем;
– продолжается благоустройство и асфальтирование дорог;
– завершается остекление и отделка металлокасетами фасадов;
– монтируются очистные сооружения;
– ведется монтаж наружной навигации;
– готовится помещение под компьютерный томограф.
Алексей Текслер, побывав на объекте, отметил, что работы идут в графике и больницу строители сдадут 1 ноября 2020 года. После чего в течение 7-10 дней объект передадут медикам (в это время проведут пуско-наладочные работы) и начнут принимать первых пациентов.