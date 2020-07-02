Губернатор Челябинской области Алексей Текслер написал пробный ЕГЭ

Сегодня, 17:01 Категория: Образование

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Глава региона Алексей Текслер вместе со своим первым заместителем Ириной Гехт и министром образования региона Александром Кузнецовым посетил «Образовательный центр» №2 в Челябинске. Это самый крупный пункт проведения экзаменов в области. Алексей Текслер проверил готовность образовательного учреждения к проведению Единого государственного экзамена с учетом эпидемиологической ситуации.

– Завтра у всех выпускников большой день – первый день сдачи Единого госэкзамена. Я решил не просто посетить центр сдачи ЕГЭ и посмотреть, как организован процесс, но и сам пройти экзамен по истории. Этот опыт очень полезен для понимания тех процессов, которые происходят при сдаче единого госэкзамена. Все процедуры организованы очень хорошо, весь процесс безопасен. Нет никакого сомнения, что у нас в регионе единый госэкзамен пройдет на высоком организационном уровне в абсолютно безопасных условиях, – подчеркнул Алексей Леонидович.

Напомним, в Кыштыме площадкой для сдачи ЕГЭ станет школа № 1. В кабинетах ученики и организаторы экзамена будут соблюдать социальную дистанцию. В связи с этим среднее количество учеников, присутствующих в одном кабинете будет не более 9.



