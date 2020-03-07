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Алексей Текслер принял участие в запуске крытого катка в Кыштыме

Вчера, 12:46 Категория: Спорт
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Сегодня, 10 марта, губернатор Челябинской области Алексей Текслер принял участие в торжественном запуске крытого катка в Кыштыме. Спортивный комплекс не могли достроить в течение 10 лет, но ситуацию исправил глава региона.
Во время одного из рабочих визитов в Кыштым губернатор поручил достроить объект и выделил из областного бюджета более 96 миллионов рублей. 

Крытый каток с искусственным льдом рассчитан на 270 зрительских мест. Строительство было завершено в декабре 2019 года. В этом году в течение двух месяцев проводились пусконаладочные работы оборудования.

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Теги: Кыштым Алексей Текслер Крытый каток Губернатор Челябинской области

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