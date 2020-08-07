Русская медная компания профинансирует строительство кафедрального собора в Челябинске

Сегодня, 14:28 Категория: Общество

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Фото: Челябинская митрополия

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер прокомментировал решение АО «Русская медная компания» принять участие в финансировании завершения строительства Кафедрального собора Рождества Христова в Челябинске:

«Кафедральный собор – это знаковый для всей Челябинской области объект. До сих пор в регионе столь величественного храма не было. Он украсит город, будет востребован верующими. Важно завершить строительство, которое ведется уже достаточно давно – это в прямом смысле долгострой.

Напомним, новость о том, что РМК профинансирует строительство собора, стала известна накануне. Кафедральный собор Рождества Христова возводится на северо-западе Челябинска с 2013 года. Его строят в память о действовавшем до революции челябинском соборе, который советская власть уничтожила в 1932 году.