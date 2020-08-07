Логин

Пароль (Забыли?)

 Чужой компьютер
Или используйте:

Развернуть меню

Русская медная компания профинансирует строительство кафедрального собора в Челябинске

Сегодня, 14:28 Категория: Общество
135
0

Фото: Челябинская митрополия

 

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер прокомментировал решение АО «Русская медная компания» принять участие в финансировании завершения строительства Кафедрального собора Рождества Христова в Челябинске:
«Кафедральный собор – это знаковый для всей Челябинской области объект. До сих пор в регионе столь величественного храма не было. Он украсит город, будет востребован верующими. Важно завершить строительство, которое ведется уже достаточно давно – это в прямом смысле долгострой.
Напомним, новость о том, что РМК профинансирует строительство собора, стала известна накануне. Кафедральный собор Рождества Христова возводится на северо-западе Челябинска с 2013 года. Его строят в память о действовавшем до революции челябинском соборе, который советская власть уничтожила в 1932 году.

Поделиться публикацией

Теги: Кыштым Кафедральный Собор РМК Алексей Текслер

Похожие публикации:

В Кыштыме зрители благотворительного концерта духовной музыки пожертвовали на ремонт храма почти полмиллиона рублей

В Кыштыме впервые за всю его историю будет вестись прямая трансляция из Храма Рождества Христова

В Кыштым на благотворительный концерт духовной музыки приедут губернатор Борис Дубровский и митрополит Челябинский и Златоустовский Никодим

В кыштымском храме Рождества Христова в сентябре состоится благотворительный фестиваль духовной музыки

В Челябинске возводят кафедральный собор

Комментарии:

Добавить