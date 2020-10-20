В Челябинской области возить южноуральцев на КТ будут, в том числе, и таксисты

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Об этом вчера, 19 октября, на онлайн-конференции сообщила представителям СМИ региона первый заместитель губернатора Ирина Гехт.

По её словам, готовится к подписанию соглашение о сотрудничестве с «Яндекс.Такси» о транспортировке на компьютерную томографию южноуральцев. Но такая форма работы появится пока только в Челябинске и в Магнитогорске.

– Уже идёт обучение диспетчеров, они обещают к концу недели оборудовать машины защитными экранами, чтобы обеспечить безопасность водителей. В конце текущей, начале следующей недели они подключатся к доставке пациентов на КТ, это тоже снизит напряжённость, – сказала первый вице-губернатор.

Кроме того, должен сократиться и срок ожидания южноуральцами скорой медицинской помощи. Если у заболевшего человека температура 38,5 градусов и при лечении не снижается три дня, то в течение двух дней к такому пациенту должна прибыть бригада скорой для направления на КТ лёгких.

В Кыштымском городском округе на подмогу бригадам скорой помощи были направлены неотложки – как взрослая, так и детская. Как сообщили сайту «КР» в отделении скорой помощи городской больницы, в среднем бригады скорой и неотложной помощи выезжают к пациентам до 80 раз в сутки.