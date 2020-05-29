В Челябинской области подтвердили 150 новых случаев заражения коронавирусом за сутки

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На утро 29 мая в регионе подтверждены 2736 случаев заболевания COVID-19 (+ 150 новых подтверждений за сутки).

1180 пациентов выздоровели и выписаны из больниц.

Больных COVID-19 в регионе на данный момент –1507 человек.

За прошедшие сутки умерли 78-летняя женщина (COVID-19) и 1-летний мужчина (злокачественное новообразование, COVID-19 сопутствующий).

В инфекционном отделении кыштымской городской больницы с подтверждённым COVID-19 продолжают лечение 7 пациентов (1 - житель Кыштыма, 6 - жители соседних территорий). На медицинском наблюдении за гражданами, направленными на самоизоляцию, находится 47 человек.