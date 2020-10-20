В Кыштыме растёт число пациентов инфекционного отделения с поражением лёгких

Вчера, 08:58 Категория: Медицина

518

0

На вчерашний день, 20 октября, в инфекционном отделении кыштымской городской больницы находился 51 человек. Из них 35 – жители Кыштыма. У четверых подтверждён диагноз – коронавирусная инфекция. Остальные ждут результатов повторных анализов. Однако при этом все они попали в инфекционное отделение, имея различную степень поражения лёгких.

Об этом рассказала глава Кыштымского городского округа Людмила Шеболаева в своём уже традиционном видеообращении к жителям, в котором она отвечает на самые злободневные вопросы. Людмила Александровна отметила, что вновь возобновилась дезинфекционная обработка социальных объектов и мест с массовым пребыванием людей. При этом в Кыштымском округе ежедневно составляется от трёх до семи административных протоколов за нарушение масочного режима.

Глава Кыштымского городского округа рассказала о том, что сейчас 7,3 процента школьников находятся дома с диагнозом ОРВИ. На больничный также ушли 14 процентов педагогов. У некоторых из них есть положительные результаты тестов на коронавирусную инфекцию.