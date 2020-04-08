В Кыштыме отменяется проведение общегородского субботника

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Постановление о проведении субботников в Кыштымском городском округе подписано. Проведение санитарной очистки города было запланировано с 23 марта по 1 апреля. Однако в связи с введёнными ограничительными мерами на территории Челябинской области в план внесены коррективы. Об этом глава Кыштымского городского округа Людмила Шеболаева рассказала журналистам Кыштымской телерадиокомпании.



В этом году проведение общегородского субботника отменяется.



– Однако я хотела бы попросить жителей Кыштыма проследить самим за своими территориями, – сказала Людмила Александровна. – Конечно не дело, когда возле подъездов и домов частного сектора валяются банки, бутылки и другой мусор.



Также Людмила Шеболаева сообщила, что другие запланированные мероприятия по санитарной очистке города будут выполнены.