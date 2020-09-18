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В Кыштыме массовые мероприятия будут проводиться с предельной осторожностью

Вчера, 10:08 Категория: Общество
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Об этом сегодня на оперативном совещании заявила глава Кыштымского городского округа Людмила Шеболаева. По её словам, в условиях роста новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, который наблюдается в последние дни в Челябинской области, следует быть особенно осторожными.

 

В учреждениях и организациях Кыштымского округа должен вновь появиться так называемый «утренний фильтр», когда на входах проводится обязательная термометрия. Кроме того, Людмила Шеболаева призвала своих помощников отрегулировать план массовых мероприятий и оценить целесообразность проведения по каждому из них.

 

Глава обратилась и к представителям управляющих компаний и ТСЖ. Людмила Александровна потребовала регулярно проводить обработку подъездов в жилых домах с применением дезинфицирующих средств.

 

На сегодняшнее утро, 21 сентября, в инфекционном отделении кыштымской больницы находятся на лечении 30 человек, из них 16 – жители нашего города. У кыштымцев диагностированы пневмонии, причём в шести случаях подтверждён коронавирус.

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Теги: Кыштым коронавирус осторожность Людмила Шеболаева массовые мероприятия

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