В Кыштыме выявлено 88 случаев заражения коронавирусом

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С 18 марта по 30 июля в Кыштымском городском округе выявлено 88 подтверждённых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом рассказала глава Людмила Шеболаева в своём видеобращении к жителям округа.

По данным на 30 июля в инфекционном отделении городской больницы Кыштыма проходят лечение 14 кыштымцев. На территории округа зарегистрировано четыре летальных исхода. В одном случае причиной стала непосредственно коронавирусная инфекция. Ещё в трёх случаях COVID-19 был сопутствующим заболеванием.



За последние две недели сотрудники полиции и администрации городского округа провели несколько рейдов в местах общественного питания, торговых комплексах, учреждениях культуры, образования и физической культуры. Составлено семь административных протоколов за нарушения в части несоблюдения профилактических мер, введённых в регионе.



На утро 31 июля в Челябинской области подтверждены 11 794 случая заболевания COVID-19 (+ 121 новое подтверждение за сутки). Всего 7809 пациентов выздоровели и выписаны из больниц. Больных COVID-19 в регионе на данный момент – 3691.