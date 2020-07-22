В больницу Кыштыма продолжают поступать пациенты с коронавирусом. Поражение лёгких у некоторых достигает 95 процентов

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Как сообщил сайту «КР» главный врач кыштымской городской больницы Игорь Усков, по данным на 22 июля в инфекционном отделении проходят лечение 36 пациентов. У 11 из них подтверждена коронавирусная инфекция, восемь заболевших – жители нашего города.

Похоже, что южноуральцы восприняли снятие ограничительных мер как победу над COVID-19. Но это далеко не так. Об этом говорят цифры и симптоматика пациентов, поступающих в инфекционное отделение кыштымской больницы.

– Месяц назад к нам поступали пациенты, у которых по причине коронавируса или пневмонии лёгкие были поражены на 30-40 процентов, – рассказывает сайту «КР» заведующая инфекционным отделением Илона Мыларщикова. – Сейчас мы регистрируем пациентов, поступающих с повреждением лёгких от 70 до 95 процентов.

По словам Игоря Ускова, в июне в Кыштыме не было пациентов, которые бы нуждались в подключении к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. На сегодняшний день ежедневно по два-три человека подключают к аппаратам.

На утро 22 июля в Челябинской области подтверждены 10628 случаев заболевания COVID-19 (+ 133 новых подтверждений за сутки).

Всего 6707 пациентов выздоровели и выписаны из больниц. Больных COVID-19 в регионе на данный момент – 3653 человека.

За прошедшие сутки умерло 4 человека.

От COVID-19:

- пациентка, 74 года.

От других причин:

- сахарный диабет, атеросклеротическая болезнь (ковид сопутствующий) - пациентка, 57 лет;

- сахарный диабет, атеросклероз коронарных артерий, аорты (ковид сопутствующий) - пациентка, 57 лет;

- атеросклеротическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь (ковид сопутствующий) - пациентка, 73 года.

Напоминаем, что в регионе действуют ограничения и правила режима повышенной готовности:

обязательный масочный режим в общественных местах; требования социального дистанцирования, усиления санитарных правил, дезинфекции и повышенной настороженности к признакам заболеваний; гражданам 65+ лучше оставаться в режиме самоизоляции.