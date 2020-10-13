В Кыштыме врачи в очередной раз спасли человека
Сегодня, 09:09 Категория: Медицина
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На прошлой неделе, в одной из церквей города во время вечернего богослужения у жителя Кыштыма произошла остановка сердца.
На место происшествия выехала бригада скорой помощи. У пациента отсутствовали какие-либо признаки жизни на протяжении семи минут.
Как сказал сайту «КР» настоятель Христорождественского храма отец Михаил, медицинские работники действовали грамотно и профессионально после успешной сердечно-лёгочной реанимации врачи увезли мужчину в больницу, сейчас он находится под наблюдением специалистов.