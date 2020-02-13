Фехтовальщики из Кыштыма вошли в сборную России Сегодня, 17:27

Южноуральцам рекомендуют уточнить места захоронений родственников, погибших в боях в Восточной Пруссии Сегодня, 17:12

В Кыштыме могут запретить шуметь днём Сегодня, 16:41

Жители Кыштыма могут сообщать о нарушениях при вывозе мусора Сегодня, 16:01

В Кыштыме наступит театральная весна Сегодня, 15:10

В Кыштыме задержали подозреваемых в краже золотых изделий Сегодня, 13:57

Житель Кыштыма заплатил более 30 тысяч рублей за несуществующий автомобиль Сегодня, 11:54

Города Челябинской области могут рассчитывать на дополнительное финансирование Сегодня, 11:26

В Кыштыме во время молебна в Христорождественском храме заблагоухали мощи Святителя Луки Сегодня, 09:37

В Кыштыме студентам колледжа рассказали, как устроиться на работу после получения диплома Сегодня, 08:57

История Кыштыма. Владения золотопромышленника Вчера, 16:53

Жители Кыштыма больше не смогут получить в полиции справки о судимости, либо об её отсутствии Вчера, 16:38