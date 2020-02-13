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В Кыштыме во время молебна в Христорождественском храме заблагоухали мощи Святителя Луки

Сегодня, 09:37 Категория: Общество
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О редком и чудесном явлении рассказал «Кыштымскому рабочему» настоятель Христорождественского храма отец Михаил Чирков.

 

– В минувший понедельник в наш храм были доставлены мощи Святого Луки Крымского, – говорит Михаил Иванович. – Их привезли из челябинского храма Святого Василия Великого. Вечером я отслужил молебен, на который пришло немало кыштымцев. Во время молебна от ковчега с мощами Святителя Луки начал исходить сильный приятный аромат. Благоухание мощей – это очень редкое и даже чудесное явление. Его свидетелями стали прихожане.

 

Напомним, мощи Святого Луки Крымского, который при жизни был епископом и талантливейшим врачом, пробудут в Кыштыме до 24 февраля. Поклониться им можно в любой день с половины восьмого утра до девяти часов вечера.

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Теги: Кыштым Лука Крымский Христорождественский храм

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