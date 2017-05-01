В Кыштыме легковой прицеп придавил мужчину
Автор: КР от Вчера, 11:01 Категория: Происшествия
Вчера в Кыштымскую центральную городскую больницу доставили 63-летнего жителя нашего города. Мужчину придавило легковым прицепом.
Как сообщили сайту «КР» в травматологическом отделении горбольницы, пострадавший что-то чинил, а прицеп в это время стоял на боку. В какой-то момент громадина накренилась и упала прямо на автовладельца. Врачи диагностировали у него перелом костей таза и перелом грудного отдела позвоночника.
Состояние пациента оценивается как удовлетворительное.
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