В Кыштыме легковой прицеп придавил мужчину

Автор: КР от Вчера, 11:01 Категория: Происшествия

Вчера в Кыштымскую центральную городскую больницу доставили 63-летнего жителя нашего города. Мужчину придавило легковым прицепом.

Как сообщили сайту «КР» в травматологическом отделении горбольницы, пострадавший что-то чинил, а прицеп в это время стоял на боку. В какой-то момент громадина накренилась и упала прямо на автовладельца. Врачи диагностировали у него перелом костей таза и перелом грудного отдела позвоночника.

Состояние пациента оценивается как удовлетворительное.