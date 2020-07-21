В Кыштыме на стене Христорождественского храма обнаружен образ Христа

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Как сказал сайту «КР» настоятель храма Рождества Христова, отец Михаил Чирков, во время строительных работ на фасаде церковного здания строители обнаружили образ Христа под иконой, на которой изображена сцена Рождества Христова.

Неизвестно время возникновения образа и кто его написал. Основываясь на фотографиях, сделан вывод, что икона на фасаде здания существует с дореволюционного периода.

Напомним, почти пять лет проводится реконструкция храма Рождества Христова. Работу выполняют строители из Молдавии.

– Эта бригада качественно отремонтировала много церковных сооружений в разных городах. Рабочие выполняют своё дело на совесть, – сказал нашему сайту отец Михаил.

Почти завершены работы на колокольне, отреставрирован фасад здания, восстановлена лепнина. Дальнейший ремонт пока приостановлен. Из-за ситуации с пандемией коронавируса границы закрыты, бригада пока не может вернуться к работе в Кыштыме.