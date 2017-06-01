В Кыштыме мужчина пырнул ножом отца своей знакомой
Автор: КР от Вчера, 11:27 Категория: Происшествия
В Кыштымскую центральную городскую больницу с проникающим ранением селезёнки доставили 59-летнего жителя нашего города. Его пырнул ножом друг дочери.
Как сказала сайту «КР» пресс-секретарь полиции Светлана Дятлова, ночью 28-летний подвыпивший кыштымец явился к своей знакомой. Он устроил ей разборки, и та позвонила родителям. Отец попытался заступиться за дочь, но незваный гость ударил его ножом. Бригада скорой помощи доставил пострадавшего в больницу. Врачи определили травму как тяжкий вред здоровью.
Подозреваемый находится под арестом. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Ему грозит до десяти лет лишения свободы.
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