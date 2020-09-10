В Челябинской области коронавирусом заболели четверо школьников

Вчера, 18:39 Категория: Медицина

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По данным регионального министерства здравоохранения на 11 сентября подтверждено 15225 случаев заболевания COVID-19, 77 новых подтверждений ко вчерашнему дню, из них четверо школьников. Как сообщается на сайте 1obl.ru,по предписанию Роспотребнадзора по выявленным случаям COVID-19 в регионе закрыты четыре класса в школах.

За прошедшие сутки умерло 4 человека:

Всего 12052 пациентов выздоровели и выписаны из больниц. Больных COVID-19 в Челябинской области на данный момент - 2716 человек.

- атеросклеротическая болезнь сердца, сердечная недостаточность (ковид сопутствующий) - пациент, 79 лет;

- сахарный диабет с осложнениями, инфекционно-токсический шок (ковид сопутствующий) - пациентка, 65 лет;

- гипертоническая болезнь с поражением сердца и почек, хроническая почечная недостаточность (ковид сопутствующий) - пациентка, 80 лет;

- атеросклеротический кардиосклероз, гипертоническая болезнь (ковид сопутствующий) - пациентка, 88 лет.

Напомним, режим повышенной готовности в Челябинской области продлён до 20 сентября. Также сохраняется и обязательный масочный режим в общественных местах. По вопросам о коронавирусе работает горячая линия минздрава: 8 (351) 240-15-16.