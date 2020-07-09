В Кыштыме проведено порядка десяти тысяч тестов на COVID-19

Сегодня, 12:27 Категория: Медицина

161

0

На утро 9 июля в регионе подтверждены 8822 случаев заболевания COVID-19 (+140 новых подтверждений за сутки).

Всего 5486 пациентов выздоровели и выписаны из больниц. Больных COVID-19 в регионе на данный момент –3117.

За прошедшие сутки умерло 4 человека:

- атеросклеротическая болезнь сердца, хроническая сердечная недостаточность (COVID-19 сопутствующий) - пациентка, 84 года;

- гипертоническая болезнь, хроническая болезнь почек (COVID-19 сопутствующий) - пациент, 68 лет;

- сахарный диабет, ишемическая кардиомиопатия (COVID-19 сопутствующий) - пациентка, 85 лет;

- туберкулез, септический шок (COVID-19 сопутствующий) - пациент, 56 лет.

В инфекционном отделении больницы Кыштыма с подтверждённым диагнозом COVID-19 проходят лечение шесть человек, из них четверо – жители нашего города. Под медицинским наблюдением остаются 76 человек. По данным ЦГБ, проведено около 10 100 тестов за весь период пандемии.



