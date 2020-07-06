В Челябинской области количество выздоровевших от коронавируса за сутки превысило число заболевших
Вчера, 17:46 Категория: Медицина
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На утро 7 июля в Челябинской области подтверждены 8543 случая заболевания COVID-19 (+140 новых подтверждений за сутки).
За прошедшие сутки выписаны 189 человек. Всего 5217 пациентов выздоровели и выписаны из больниц.
Больных COVID-19 в регионе на данный момент – 3115 человек.
За прошедшие сутки умерло 4 человека:
- постинфарктный кардиосклероз, сердечная недостаточность (COVID-19 сопутствующий) - пациентка, 67 лет;
- атеросклеротическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь (COVID-19 сопутствующий) - пациент, 60 лет;
- постинфарктный кардиосклероз, сердечная недостаточность (COVID-19 сопутствующий) - пациентка, 73 года;
- сахарный диабет, диффузный мелкоочаговый кардиосклероз (COVID-19 сопутствующий) - пациентка, 56 лет.