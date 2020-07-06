Логин

Пароль (Забыли?)

 Чужой компьютер
Или используйте:

Развернуть меню

В Челябинской области количество выздоровевших от коронавируса за сутки превысило число заболевших

Вчера, 17:46 Категория: Медицина
204
0

 

На утро 7 июля в Челябинской области подтверждены 8543 случая заболевания COVID-19 (+140 новых подтверждений за сутки).
За прошедшие сутки выписаны 189 человек. Всего 5217 пациентов выздоровели и выписаны из больниц.
Больных COVID-19 в регионе на данный момент – 3115 человек.
За прошедшие сутки умерло 4 человека:
- постинфарктный кардиосклероз, сердечная недостаточность (COVID-19 сопутствующий) - пациентка, 67 лет;
- атеросклеротическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь (COVID-19  сопутствующий) - пациент, 60 лет;
- постинфарктный кардиосклероз, сердечная недостаточность (COVID-19 сопутствующий) - пациентка, 73 года;
- сахарный диабет, диффузный мелкоочаговый кардиосклероз (COVID-19 сопутствующий) - пациентка, 56 лет.

Поделиться публикацией

Теги: Кыштым Данные на 7 июля Коронавирус Минздрав Челябинской области

Похожие публикации:

В Челябинской области растёт число выздоровевших от коронавируса

В Челябинской области подтверждены 139 новых случаев заражения COVID-19

Данные Минздрава Челябинской области по заболеваемости COVID-19 за сутки

Минздрав Челябинской области сообщает о новых заболевших коронавирусом и летальных исходах

Данные Минздрава о заболеваемости коронавирусом в Челябинской области за сутки

Комментарии:

Добавить