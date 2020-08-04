В Челябинской области от COVID-19 продолжают лечиться почти четыре тысячи человек

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На утро 4 августа в Челябинской области подтверждены 12 233 случая заболевания COVID-19 (+ 103 новых подтверждений за сутки). Всего 8119 пациентов выздоровели и выписаны из больниц. Больных COVID-19 в регионе на данный момент – 3810 человек.

За прошедшие сутки умерло 3 человека:

- острое нарушение мозгового кровообращения, церебральный атеросклероз (ковид сопутствующий) - пациентка, 80 лет;

- острый инфаркт миокарда, хроническая сердечная недостаточность (ковид сопутствующий) - пациент, 58 лет;

- острый инфаркт миокарда, гипертоническая болезнь (ковид сопутствующий) - пациентка, 73 года.