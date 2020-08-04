Логин

Пароль (Забыли?)

 Чужой компьютер
Или используйте:

Развернуть меню

В Челябинской области от COVID-19 продолжают лечиться почти четыре тысячи человек

Сегодня, 12:50 Категория: Медицина
206
0

 

На утро 4 августа в Челябинской области подтверждены 12 233 случая заболевания COVID-19 (+ 103 новых подтверждений за сутки). Всего 8119 пациентов выздоровели и выписаны из больниц. Больных COVID-19 в регионе на данный момент – 3810 человек.
За прошедшие сутки умерло 3 человека: 
- острое нарушение мозгового кровообращения, церебральный атеросклероз (ковид сопутствующий) - пациентка, 80 лет;
- острый инфаркт миокарда, хроническая сердечная недостаточность (ковид сопутствующий) - пациент, 58 лет;
- острый инфаркт миокарда, гипертоническая болезнь (ковид сопутствующий) - пациентка, 73 года.

Поделиться публикацией

Теги: Кыштым Минздрав Челябинской области Коронавирус Данные на 4 августа

Похожие публикации:

Минздрав Челябинской области сообщает о новых случаях заражения COVID-19

За время пандемии в регионе проведено больше 300 тысяч исследований на COVID-19

В Челябинской области количество выздоровевших от коронавируса за сутки превысило число заболевших

В Челябинской области подтверждены 139 новых случаев заражения COVID-19

Минздрав Челябинской области сообщает о новых заболевших коронавирусом и летальных исходах

Комментарии:

Добавить