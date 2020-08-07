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По данным на 10 августа в Челябинской области подтверждены 12 803 случая заболевания COVID-19 (+89 новых подтверждений ко вчерашнему дню).

За прошедшие сутки умерло 4 человека:

- гипертоническая болезнь, концентрическая гипертрофия миокарда (ковид сопутствующий) - пациентка, 41 год;

- хронический лейкоз (ковид сопутствующий) - пациентка, 56 лет;

- сахарный диабет с поражением почек, хроническая сердечная недостаточность (ковид сопутствующий) - пациентка, 84 года;

- постинфарктный кардиосклероз, сахарный диабет (ковид сопутствующий) - пациентка, 79 лет.

В Челябинской области госпитальные базы для COVID-19 возвращаются к работе по своему профилю. Об этом заявил губернатор Алексей Текслер.

Все медицинские организации, которые возвращаются к работе по своему профилю, будут надлежащим образом подготовлены, в них проведут полную дезинфекцию, а также ряд других необходимых профилактических мероприятий.

Губернатор поручил закупить для медицинских организаций необходимые медикаменты и средства индивидуальной защиты, чтобы в случае необходимости больницы смогли вернуться в режим работы госпитальных баз.

– Мы начали активно восстанавливать всю профильную медицинскую деятельность. Вы видите, что ситуация с ковидом в регионе улучшается, при этом мы призываем граждан и организации соблюдать масочный режим, а также все требования профилактики. Я в еженедельном режиме приглашаю на областной штаб глав муниципалитетов, где мне докладывают, какие контрольные мероприятия проводятся для того, чтобы мы поддерживали безопасный эпидемиологический режим на территории нашего региона, – подчеркнул Алексей Текслер.