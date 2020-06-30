В Челябинской области подтверждены 139 новых случаев заражения COVID-19
Вчера, 11:51 Категория: Медицина
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На утро 1 июля в Челябинской области подтверждены 7724 случая заболевания COVID-19 ( +139 новых подтверждений за сутки).
Всего 4379 пациентов выздоровели и выписаны из больниц, 42 гражданина переведены в медицинские учреждения по месту прописки в другие регионы РФ. Больных COVID-19 в регионе на данный момент – 3153 человека.
За прошедшие сутки умерло 3 человека:
- хроническая обструктивная болезнь легких, гипертоническая болезнь (COVID-19 сопутствующий)-пациент, 83 года;
- хронический пиелонефрит, хроническая почечная недостаточность (COVID-19 сопутствующий)-пациент, 98 лет;
- постинфарктный кардиосклероз миокарда (COVID-19 сопутствующий)-пациентка, 83 года.