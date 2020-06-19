Минздрав Челябинской области сообщает о новых заболевших коронавирусом и летальных исходах

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На утро 19 июня в регионе подтверждены 5652 случая заболевания COVID-19 (+ 179 новых подтверждения за сутки).

Всего 3010 пациентов выздоровели и выписаны из больниц, 35 граждан переведены в медицинские учреждения по месту прописки в другие регионы РФ. Больных COVID-19 в регионе на данный момент 2500 человек.

За прошедшие сутки умерло 5 человек.

От COVID-19:

- пациент, 50 лет;

- пациент, 82 года;

- пациентка, 73 года.

От других причин:

- сахарный диабет с множественными осложнениями, полиорганная недостаточность(ковид сопутствующий) - пациентка, 37 лет;

- сахарный диабет, хроническая сердечная недостаточность (ковид сопутствующий) - пациентка, 90 лет.