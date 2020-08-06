В Минздраве Челябинской области сообщают о 98 новых случаев заражения COVID-19

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На утро 6 августа в регионе подтверждены 12 430 случаев заболевания COVID-19 (+ 98 новых подтверждений за сутки).

Всего 8412 пациентов выздоровели и выписаны из больниц.

Больных COVID-19 в регионе на данный момент – 3706 человек.

За прошедшие сутки умерло 4 человека:

- гипертоническая болезнь, хроническая болезнь почек (ковид сопутствующий) - пациентка, 80 лет;

- атеросклеротическая болезнь сердца, фибрилляция предсердий (ковид сопутствующий) - пациент, 71 год;

- хроническая ишемической болезнь сердца, гипертоническая болезнь (ковид сопутствующий) - пациент, 56 лет;

- хроническая обструктивная болезнь лёгких, атеросклеротическая болезнь сердца (ковид сопутствующий) - пациент, 69 лет.

По данным на 5 августа в инфекционном отделении кыштымской городской больницы проходят лечение 15 человек, из них 6 – жители Кыштыма. На медицинском наблюдении остаются 37 человек.

Напоминаем, что в регионе действуют ограничения и правила режима повышенной готовности: обязательный масочный режим в общественных местах; требования социального дистанцирования, усиления санитарных правил, дезинфекции и повышенной настороженности к признакам заболеваний; запрет на проведение массовых мероприятий; гражданам 65+ лучше оставаться в режиме самоизоляции.

Возобновляется работа:

- ресторанов, кафе, баров, столовых, закусочных и иных предприятий общественного питания;

- салонов красоты, косметических, массажных и СПА-салонов, соляриев, бань и саун.

- в сфере розничной торговли, в том числе ТРК;

- фитнес-центров;

- зоопарков, но только экспозиций на открытых территориях;

- в парках и общественных пространствах - аттракционов.