В Минздраве региона напоминают, что отсутствие масок на лицах увеличивает риск заражения коронавирусом на 70 процентов Сегодня, 19:53

«Ярмарку на рудниках», которая должна была пройти под Кыштымом, отменили Сегодня, 14:45

Известный журналист и блогер Юрий Дудь заинтересовался гуманоидом Алёшенькой из Кыштыма Сегодня, 13:43

В рамках всероссийского конкурса юным художникам Кыштыма предлагают нарисовать фронтовых собак Сегодня, 08:00

Подписано соглашение о сотрудничестве Челябинской области с компанией «Яндекс» Вчера, 16:44

Предприятиям Южного Урала компенсируют затраты на дезинфекцию Вчера, 16:28

Кыштымские спасатели достали утонувшего в озере Иртяш Вчера, 16:05

Педагог из Кыштыма удостоилась президентского гранта Вчера, 15:33

В Кыштыме определены места для торговли сельскохозяйственной продукцией Вчера, 15:23

В Кыштыме во дворах на улице Горелова появились дорожные искусственные неровности Вчера, 14:21

В Кыштыме полиция задержала двух женщин, обокравших пенсионерку Вчера, 14:07

Почти шесть тысяч человек выздоровели от коронавируса в Челябинской области Вчера, 13:55