В Минздраве региона напоминают, что отсутствие масок на лицах увеличивает риск заражения коронавирусом на 70 процентов
Сегодня, 19:53 Категория: Медицина
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15 июля в Челябинской области подтверждены 9646 случаев заболевания COVID-19 (+ 135 новых подтверждений за сутки).
Всего 6088 пациентов выздоровели и выписаны из больниц. Больных COVID-19 в регионе на данный момент – 3321 человек.
За прошедшие сутки умерло 3 человека:
-атеросклеротическая болезнь сердца (ковид сопутствующий) - пациент, 78 лет;
-злокачественное новообразование (ковид сопутствующий) - пациент, 64 года;
-недостаточность аортального клапана (ковид сопутствующий) - пациентка, 90 лет.