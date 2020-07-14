Почти шесть тысяч человек выздоровели от коронавируса в Челябинской области
Сегодня, 13:55 Категория: Медицина
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На утро 14 июля в Челябинской области подтверждены 9511 случаев заболевания COVID-19 (+ 136 новых подтверждений за сутки).
Всего 5991 пациентов выздоровели и выписаны из больниц. Больных COVID-19 в регионе на данный момент – 3286 человек.
За прошедшие сутки умерло 3 человека.
От COVID-19:
- пациент, 58 лет.
От других причин:
- хроническая болезнь почек 5 стадия (ковид сопутствующий)-пациентка, 46 лет;
- хроническая обструктивная болезнь легких, пневмофиброз (ковид сопутствующий)-пациент, 81 год.