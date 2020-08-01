Статистика по заболеваемости COVID-19 в Челябинской области

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На утро 3 августа в Челябинской области подтверждены 12 130 случаев заболевания COVID-19 (+ 107 новых подтверждений за сутки).

Всего 8042 пациента выздоровели и выписаны из больниц. Больных COVID-19 в регионе на данный момент – 3787.

За прошедшие сутки умерло 2 человека.

От COVID-19:

- пациентка, 69 лет.

От других причин:

- гипертоническая болезнь с преимущественным поражением сердца, сердечная недостаточность (ковид сопутствующий) - пациентка, 67 лет.

Напомним, что в Челябинской области действуют режим повышенной готовности и масочный режим. Важно не забывать носить маску в общественных местах. Помимо этого, нужно мыть руки или обрабатывать их антисептиком. Если вы почувствовали недомогание, следует максимально ограничить все контакты, самоизолироваться и вызвать врача.