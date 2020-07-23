Данные на 23 июля о новых случаях заболевания коронавирусом в Челябинской области

Сегодня, 12:08 Категория: Медицина

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На утро 23 июля в Челябинской области подтверждены 10757 случаев заболевания COVID-19 (+ 129 новых подтверждений за сутки).

Всего 6960 пациентов выздоровели и выписаны из больниц. Больных COVID-19 в регионе на данный момент – 3526 человек.

За прошедшие сутки умерло 3 человека:

- сахарный диабет со множественными осложнениями, гипертоническая болезнь (ковид сопутствующий) - пациентка, 63 года;

- сахарный диабет, диабетическая макроангиопатия (ковид сопутствующий) - пациентка, 72 года;

- острое нарушение мозгового кровообращения, гипертоническая болезнь (ковид сопутствующий) - пациентка, 72 года.

Напоминаем, что в регионе действуют ограничения и правила режима повышенной готовности: обязательный масочный режим в общественных местах; требования социального дистанцирования, усиления санитарных правил, дезинфекции и повышенной настороженности к признакам заболеваний; запрет на проведение массовых мероприятий; гражданам 65+ лучше оставаться в режиме самоизоляции.

Не стоит забывать о мерах профилактики: чаще мыть руки, проводить влажную уборку, проветривать и дезинфицировать помещения.