В Минздраве Челябинской области сообщили данные о новых случаях заболевания COVID-19

Сегодня, 13:35 Категория: Медицина

165

0

На утро 25 июня в Челябинской области подтверждены 6820 случаев заболевания COVID-19 (+168 новых подтверждений за сутки).

Всего 3684 пациентов выздоровели и выписаны из больниц, 42 гражданина переведены в медицинские учреждения по месту прописки в другие регионы РФ. Больных COVID-19 в регионе на данный момент – 2961.

За прошедшие сутки умерло 4 человека.

От COVID-19:

- пациентка, 69 лет;

- пациент, 68 лет.

От других причин:

- миелодиспластический синдром, гипертоническая болезнь (COVID-19 сопутствующий), пациентка, 71 год;

- острый пиелонефрит, хроническая почечная недостаточность (COVID-19 сопутствующий), пациентка, 72 года.