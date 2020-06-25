В Минздраве Челябинской области сообщили данные о новых случаях заболевания COVID-19
Сегодня, 13:35 Категория: Медицина
165
0
На утро 25 июня в Челябинской области подтверждены 6820 случаев заболевания COVID-19 (+168 новых подтверждений за сутки).
Всего 3684 пациентов выздоровели и выписаны из больниц, 42 гражданина переведены в медицинские учреждения по месту прописки в другие регионы РФ. Больных COVID-19 в регионе на данный момент – 2961.
За прошедшие сутки умерло 4 человека.
От COVID-19:
- пациентка, 69 лет;
- пациент, 68 лет.
От других причин:
- миелодиспластический синдром, гипертоническая болезнь (COVID-19 сопутствующий), пациентка, 71 год;
- острый пиелонефрит, хроническая почечная недостаточность (COVID-19 сопутствующий), пациентка, 72 года.