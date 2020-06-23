За сутки в Челябинской области подтвердили 182 случая COVID-19
Сегодня, 11:47 Категория: Медицина
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На утро 23 июня в регионе подтверждены 6480 случаев заболевания COVID-19 (+182 новых подтверждений за сутки).
Всего 3434 пациента выздоровели и выписаны из больниц, 38 граждан переведены в медицинские учреждения по месту прописки в другие регионы РФ.
Больных COVID-19 в регионе на данный момент – 2883 человека.
За прошедшие сутки умерло 4 человека.
От COVID-19:
- пациентка, 76 лет;
- пациентка, 78 лет;
- пациентка, 67 лет.
От других причин:
- злокачественное новообразование гипертоническая болезнь (ковид сопутствующий) - пациентка, 80 лет.