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Оперативная информация от Минздрава Челябинской области на 27 апреля

Сегодня, 10:38 Категория: Медицина
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На утро 27 апреля в регионе подтверждены 413 случаев заболевания COVID-19 (+ 45 новых подтверждений за сутки).
47 из подтверждённых пациентов выздоровели и выписаны из больниц.
Умерло - 3 человека (причина смерти пациентов - онкология, сопутствующим заболеванием стал COVID-19).
Граждане с подтверждённым коронавирусом находятся в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают все необходимое лечение.

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Теги: Кыштым Минздрав Челябинской области Оперативная информация Коронавирус

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