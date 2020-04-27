Оперативная информация от Минздрава Челябинской области на 27 апреля

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На утро 27 апреля в регионе подтверждены 413 случаев заболевания COVID-19 (+ 45 новых подтверждений за сутки).

47 из подтверждённых пациентов выздоровели и выписаны из больниц.

Умерло - 3 человека (причина смерти пациентов - онкология, сопутствующим заболеванием стал COVID-19).

Граждане с подтверждённым коронавирусом находятся в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают все необходимое лечение.