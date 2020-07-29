Через неделю коронавирус в Челябинской области пойдёт на снижение

Вчера, 17:24 Категория: Медицина

217

0

Коронавирус в Челябинской области пойдёт на снижение через неделю. Об этом заявила первый вице-губернатор Ирина Гехт.

Как сообщается на сайте 1obl.ru, по данным на 30 июля в регионе подтверждены 11 673 случая заболевания COVID-19 (+ 125 новых подтверждений за сутки). Всего 7756 пациентов выздоровели и выписаны из больниц. Больных коронавирусом в Челябинской области на данный момент – 3626 человек.

За прошедшие сутки умерло 4 человека.

От COVID-19:

- пациент, 60 лет.

От других причин:

- сахарный диабет, вторичная артериальная гипертензия (ковид сопутствующий) - пациентка, 46 лет;

- кардиосклероз, сахарный диабет (ковид сопутствующий) - пациент, 79 лет;

- лимфолейкоз, гипертоническая болезнь (ковид сопутствующий) - пациент, 60 лет.

Напомним, режим повышенной готовности продлён в Челябинской области до 9 августа. В местах массового скопления обязательно ношение масок и перчаток. Людям старше 65 рекомендуется соблюдать самоизоляцию. До особого распоряжения правительства региона запрещены массовые культурные, спортивные и зрелищные мероприятия.

Разговоры о возможной второй волне коронавируса начались в Европе. В Великобритании и Норвегии вводят десятидневную и двухнедельную обсервацию для приезжающих из Испании, где увеличилось число заражённых. Между тем представители Всемирной организации здравоохранения говорят, что у COVID-19 не будет второй волны, а мир столкнулся с постепенно снижающейся и прибавляющейся динамикой заболеваемости.