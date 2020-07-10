Оперативная информация от Минздрава Челябинской области по распространению COVID-19

Сегодня, 12:49 Категория: Медицина

284

0

На утро 10 июля в Челябинской области подтверждены 8963 случая заболевания COVID-19 (+141 новое подтверждений за сутки).

Всего 5642 пациента выздоровели и выписаны из больниц. Больных COVID-19 в регионе на данный момент – 3098.

За время пандемии проведено 320 376 исследований на коронавирус.

За прошедшие сутки умерло 4 человека:

- сахарный диабет, гипертоническая болезнь (COVID-19 сопутствующий)-пациент, 72 года;

- атеросклеротическая болезнь сердца, стенозирующий атеросклероз коронарных артерий (COVID-19 сопутствующий)-пациентка, 68 лет;

- сахарный диабет с множественными осложнениями, полиорганная недостотачность (COVID-19 сопутствующий)-пациентка, 29 лет;

- ишемическая кардиомиопатия, гипертоническая болезнь (COVID-19 сопутствующий)-пациент, 64 года.