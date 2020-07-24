Более 70 жителей Кыштыма заболели коронавирусом с начала пандемии

Вчера, 18:35 Категория: Медицина

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По данным на 27 июля в Челябинской области подтвержден 11291 случай заболевания COVID-19 (+ 128 новых подтверждений за сутки).

Всего 7323 пациентов выздоровели и выписаны из больниц. Больных COVID-19 в регионе на данный момент – 3685.

В инфекционном отделении Кыштымской городской больницы находятся 29 человек, 23 из них проходят лечение от коронавируса – 17 иногородних и шесть местных жителей. Всего с начала пандемии диагноз COVID-19 подтверждён у 76 кыштымцев. За минувшие сутки в Кыштыме от коронавируса умер один пациент (67 лет).

Напоминаем, что в регионе действуют ограничения и правила режима повышенной готовности: обязательный масочный режим в общественных местах; требования социального дистанцирования, усиления санитарных правил, дезинфекции и повышенной настороженности к признакам заболеваний; запрет на проведение массовых мероприятий; гражданам 65+ лучше оставаться в режиме самоизоляции.

Возобновляется работа ресторанов, кафе, баров, столовых, закусочных и иных предприятий общественного питания; салонов красоты, косметических, массажных и СПА-салонов, бань и саун, торгово-развлекательных комплексов, фитнес-центров, в парках и общественных пространствах – аттракционов.