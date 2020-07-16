За время пандемии в регионе проведено больше 300 тысяч исследований на COVID-19
Сегодня, 11:54 Категория: Медицина
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На утро 16 июля в регионе подтверждены 9786 случаев заболевания COVID-19 (+ 140 новых подтверждений за сутки).
Всего 6223 пациента выздоровели и выписаны из больниц. Больных COVID-19 в регионе на данный момент – 3322 человека.
За время пандемии проведено 342 431 исследований на COVID-19.
За прошедшие сутки умерло 4 человека.
От COVID-19:
- пациентка, 71 год;
От других причин:
- острый лейкоз (ковид сопутствующий) - пациентка, 48 лет;
- злокачественное новообразование (ковид сопутствующий) - пациент, 58 лет;
- острый инфаркт миокарда (ковид сопутствующий) - пациент, 74 года.
Напоминаем, что в регионе действуют ограничения и правила режима повышенной готовности: обязательный масочный режим в общественных местах; требования социального дистанцирования, усиления санитарных правил, дезинфекции и повышенной настороженности к признакам заболеваний; запрет на проведение массовых мероприятий; гражданам 65+ лучше оставаться в режиме самоизоляции.