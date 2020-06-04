С начала пандемии выздоровели более полутора тысяч южноуральцев с диагнозом COVID-19

Вчера, 13:36 Категория: Медицина

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На утро 4 июня в регионе подтверждены 3469 случаев заболевания COVID-19 (+ 113 новых подтверждений за сутки).

Всего 1540 пациентов выздоровели и выписаны из больниц. За прошедшие сутки умерло 2 человека от COVID-19: пациент, 73 года и пациент, 69 лет.

Больных COVID-19 в регионе на данный момент –1868 человек.

Напоминаем, что в регионе действуют ограничения и правила режима повышенной готовности: обязательный масочный режим в общественных местах; требования социального дистанцирования, усиления санитарных правил, дезинфекции и повышенной настороженности к признакам заболеваний; запрет на проведение массовых мероприятий и работу ТРК, приостановлена работа с клиентами ресторанов и кафе, кальянных и ночных клубов; гражданам старше 65 лучше оставаться в режиме самоизоляции.

