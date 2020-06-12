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Данный на 14 июня о заболевших COVID-19 в Челябинской области

Вчера, 11:25 Категория: Медицина
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На утро 14 июня в регионе подтверждены 4811 случаев заболевания COVID-19 (+ 169 новых подтверждений за сутки).
Всего 2434 пациента выздоровели и выписаны из больниц. 26 граждан переведены в медицинские учреждения по месту прописки в другие регионы РФ.

Больных COVID-19 в Челябинской области на данный момент – 2269 человек.
За прошедшие сутки умерло 5 человек.
От COVID-19:
- пациентка, 70 лет;
- пациент, 79 лет;
- пациент, 34 года;
- пациент, 77 лет.
От других причин:
- злокачественное новообразование (COVID-19  сопутствующий) - пациент, 84 года.
Напоминаем, что в регионе действуют ограничения и правила режима повышенной готовности: обязательный масочный режим в общественных местах; требования социального дистанцирования, усиления санатирных правил, дезинфекции и повышенной настороженности к признакам заболеваний; запрет на проведение массовых мероприятий и работу ТРК, приостановлена работа с клиентами ресторанов и кафе, кальянных и ночных клубов; гражданам 65+ лучше оставаться в режиме самоизоляции.

 

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Теги: Кыштым Данные на 14 июня Минздрав Челябинской области

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