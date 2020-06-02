В Кыштыме продолжают лечение пациенты с подтверждённым диагнозом COVID-19

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На утро 2 июня в регионе подтверждены 3 242 случая заболевания COVID-19 (110 новых подтверждений за сутки). За прошедшие сутки выписано 58 человек. Всего 1394 пациента выздоровели и выписаны из больниц.

Больных COVID-19 в регионе на данный момент – 1 791.

За прошедшие сутки умерло 2 человека: от COVID-19 – пациент, 51 год, от других причин (острое нарушение мозгового кровообращения (ковид сопутствующий) – пациентка, 80 лет.

В инфекционном отделении кыштымской городской больницы с подтверждённым диагнозом COVID-19 продолжают лечение два пациента, один из них житель Кыштыма. Под медицинским наблюдением остаются 30 человек.